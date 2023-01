Getta rifiuti dal finestrino dell'auto, multato per 600 euro

E' stato incastrato dalle telecamere uno zozzone che, all'interno della sua auto in via degli Atlantici ad Ostia, ha lanciato al lato della strada dei cartoni senza nemmeno fermarsi, pensando forse di non essere visto. L'uomo, un 57enne, è stato invece ripreso da una telecamera presente sulla strada di Ostia e poi sanzionato daglo agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.

Gli agenti, grazie ad un dispositivo “fototrappola” installato per accertare questo tipo di irregolarità, sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo, una Peugeot 107, che è stato sanzionato per un importo pari a 600 euro.

Questo tipo di accertamenti rientra nel piano dei controlli predisposto dal comando generale per contrastare gli abbandoni irregolari di rifiuti, con un rafforzamento della strumentazione tecnologica, in dotazione a tutti i gruppi, che consente di individuare questo tipo di condotte illecite.