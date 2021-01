Getta oggetti dalla finestra sulle auto in sosta, poi si scaglia contro gli agenti con un bastone

In escandescenza in casa ha cominciato a gettare dalla finestra oggetti in strada sulle auto in sosta. A creare il panico per le strade di Genzano un 46enne, che ha poi aggredito gli agenti.

I fatti sono accaduto nel primo pomeriggio dello scorso lunedì. A seguito di segnalazione al 113, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Genzano e di Marino, sono intervenuti in Corso Vecchio a Genzano per un uomo che, solo in casa, armato di bastone e di coltello, stava dando in escandescenza gettando oggetti in strada.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, l’uomo, identificato per un 46enne con vari precedenti di polizia, ha aggredito pure loro colpendoli con il bastone di metallo. Bloccato e messo in sicurezza, è stato arrestato per violenza, lesioni, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale nonché per porto abusivo d’arma da taglio ed oggetto contundente.