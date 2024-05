Il 'King' dei paparazzi Rino Barillari picchiato da Gerard Depardieu a Roma

Gerard Depardieu ha preso a pugni Rino Barillari, il 'king' dei paparazzi di Roma. Scene da Dolcevita oggi in via Veneto, quando il noto fotoreporter è stato aggredito dall'attore francese.

A riportare la notizia è l'Adnkronos. Stando a quanto emerso Rino Barillari, che era in zona con la sua macchina fotografica, come di consueto, ha addocchiato Depardieu e la moglie a pranzo in un locale. Il 'king' dei paparazzi ha scattato qualche foto e la compagna dell'attore francese ha reagito, afferrando un braccio al 79enne.

A quel punto Depardieu è intervenuto prima tirandogli del ghiaccio e poi con due pugni al volto. Soccorso dal titolare del locale, Birallari è stato portato in ospedale dal 118. Non è in gravi condizioni. Ha promesso che farà denuncia ai carabinieri.