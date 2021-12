Dramma della solitudine, anziana trovata morta in casa: non si avevano sue notizie da tre settimane

È morta sola e il suo corpo è stato trovato solamente tre settimane dopo l'ultima volta che i vicini di casa l'avevano vista affacciarsi dalla finestra. Dramma della solitudine a Genzano nel pomeriggio del 9 dicembre. A dare l'allarme gli inquilini di una palazzina che sentivano da alcuni giorni un cattivo odore provenire da una appartamento al secondo piano.

Sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri che hanno trovato il corpo privo di vita di una donna di 77 anni in avanzato stato di decomposizione. La donna, secondo le ipotesi del medico legale giunto sul posto, sarebbe deceduta da circa tre settimane per cause naturali.

Secondo quanto si è appreso viveva sola e non ha familiari. La salma è stata così presa in carico dal Comune che si occuperà della sepoltura presso il cimitero di Genzano.