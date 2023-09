Gemelli trovati morti a Roma all'interno della propria abitazione

Dramma della solitudine a Roma. Due gemelli di 76 anni sono stati trovati morti in un appartamento di via Licinio Murena, in zona Don Bosco. L'allarme da parte di una vicina che, non vedendoli da giorni e sentendo cattivo odore provenire dall'abitazione, ha deciso di allertare le forze dell'ordine. La notizia, rilanciata nell'edizione odierna de Il Messaggero in un pezzo firmato da Michela Allegri, trova conferme da fonti della Questura di Roma.

Entrati in casa, gli agenti del commissariato Tuscolano hanno trovato privi di vita i due fratelli gemelli, Alberto e Giancarlo Stillo. Il primo era seduto su una poltrona, l'altro invece si trovava sdraiato su un divano. I due, da una prima analisi, sarebbero morti a distanza di alcuni giorni uno dall'altro. Ignote al momento le cause che emergeranno dall'autopsia disposta dal pubblico ministero di turno.

Secondo quanto si apprende nell'appartamento, non sono stati trovati segni di effrazione. Pur in cattive condizioni igieniche, nulla è stato trovato fuori posto, fatto che porta a escludere una rapina finita male.