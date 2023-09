Picchiato e investito per un rimprovero, fermati due gemelli per tentato omicidio

Svolta nelle indagini sull'aggressione selvaggia subita da un diciannovenne ad Anzio, in piazza Cesare Battisti, nel pomeriggio di domenica. Nella giornata di ieri due gemelli di 20 anni sono stati fermati dalla polizia a Nettuno con l'accusa di tentato omicidio. A incastrarli sono state le tante testimonianze dei presenti e l'analisi delle immagini video fatte proprio da chi ha indagato.

I due, tuttavia, potrebbero non aver agito soli. Infatti i poliziotti stanno continuando a lavorare per capire chi fosse con loro nella Fiat Panda grigia, forse un terzo uomo. La vittima è tuttora ricoverata all'ospedale di Anzio in prognosi riservata per trauma cranico e una frattura a una gamba. Ferite causate proprio dal pestaggio e soprattutto dall'investimento del gruppo poi in fuga.

Il diciannovenne, soccorso da diversi testimoni, aveva perso conoscenza ed era stato rianimato sul posto dal personale del 118 accorso. Secondo quanto appreso la vittima era alla fermata dell'autobus con un amico. I ragazzi hanno urlato al conducente della Panda di rallentare e di non correre ad alta velocità vicino alla fermata, dov'erano presenti appunto anche altre persone.

La comitiva ha reagito fermando l'auto e si indirizzata contro il diciannovenne, pestandolo prima per poi investirlo una volta risaliti a bordo della vettura. Sul posto è stato trovato un coltello a serramanico chiuso.