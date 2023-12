Gatti rapiti e rinchiusi in casa, sequestrati dopo un blitz. Tam tam sui social: "Chi ha smarrito il gatto controlli"

Rapiva e rinchiudeva i gatti che trovava in strada per portarli a casa sua, a Torvaianica. Animali anche domestici, di fatto presi senza alcun permesso. A scoprire l'accumulatore seriale di gatti sono stati gli agenti della polizia locale di Pomezia e la Asl Roma 6, dopo una denuncia di Enpa, in un blitz dello scorso 27 novembre. In casa sono stati trovati un uomo, poi denunciato, e la moglie.

Oltre la porta dell'appartamento, il resto: un odore terribile 18 gatti, alcuni lasciati senza cibo e acqua. I mici sono stati salvati e presi in carico da Enpa. Verranno sterilizzati e poi trasferiti al gattile.

Ma si social già in tanti li stanno riconoscendo, grazie al lavoro delle volontarie e dei volontari per dar loro una casa. "Io ho smarrito un gatto maschio sterilizzato e microchippato che assomiglia tantissimo al 685", scrive una utente sotto li post con i gatti tutti numerati in un elenco. D'altronde, secondo quanto si apprende, da mesi ormai in molti avevano denunciato la scomparsa dei loro gatti.