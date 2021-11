Gaspard Cotterot, lo studente francese morto per vedere l'alba da una torre: cosa sappiamo della tragedia

Era salito sulla Torre di Santa Bibiana a Termini per vedere l'alba e scattare delle foto del sole che sorge sulla Capitale. Questo quanto avrebbe portato lo studente Erasmus a salire sulla torre da dove è poi precipitato morendo all'alba di sabato mattina.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Gaspard Cotterot ed era uno studente Erasmus all'università La Sapienza di Roma. Nato a Parigi, originario di Clichy, assieme a lui c'era un coetaneo e connazionale, che ha visto il giovane studente di ingegneria precipitare nel vuoto per 20 metri davanti i propri occhi.

La ricostruzione della tragedia

La tragedia si è consumata dopo che i due amici avevano passato la serata ad una festa in un appartamento all'Esquilino, poco distante da Termini. Nel cuore della notte i due hanno pensato di chiudere la serata salendo sulla torre di proprietà di Ferrovie dello Stato adiacente alla Stazione Termini per attendere l'alba. Entrambi appassionati di fotografia i due scavalcano (nonostante i cartelli di divieto di accesso) sulla torre e cominciano a salire le scale elicoidali di Santa Bibiana. Avanti Gaspard Cotterot, dietro l'amico a fare luce con il telefono cellulare.

Gaspard Cotterot cammina a passo svelto, forse conosce già il luogo, riesce a raggiungere la cima della torre ma perde l'equilibrio e precipita per quasi 20 metri nella cisterna vuota sottostante. Una caduta fatale, che non ha lasciato scampo al 21enne. Precipitato davanti l'amico, il connazionale sotto choc scappa e va a chiamare gli amici che erano ancora nell'appartamento dove i due erano stati insieme fino a poco tempo prima a festeggiare. Da qui la chiamata ai soccorritori. con l'arrivo nell'area compresa fra via Cairoli e via Giovanni Giolitti dei soccorritori.

Le indagini

La salma dello studente francese è stata recuperata con delle specifiche manovre tecniche dai vigili del fuoco del nucleo specialistico Saf. Sul caso indagano gli agenti della squadra investigativa del polizia del compartimento ferroviario del Lazio che, ascoltato l'amico che era presente al momento della tragedia, stanno proseguono le indagini per ricostruire l'esatta circostanza che ha portato alla morte di Gaspard Cotterot. Avvisati i familiari la salma del ragazzo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia anche per comprendere se il 21enne possa aver fatto abuso di alcol o altre sostanze.