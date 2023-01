Minaccia i dipendenti del forno con una pinza e tenta la rapina

Armato di una pinza da elettricista è entrato in un forno alla Garbatella: "E' una rapina, datemi i soldi". Così un 32enne ha provato a rubare il denaro di un esercizio commerciale di via Taigi minacciando i dipendenti. Dopo una breve colluttazione questi ultimi sono riusciti a farlo allontanare. Grazie alle descrizioni dettagliate, gli agenti del commissariato San Paolo di polizia lo hanno immediatamente intercettato e arrestato. A seguito di condanna è stata applicata la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione oltre al pagamento di 600 euro di multa.

Rapina al Prenestino

Sempre la polizia - nello specifico gli agenti del V distretto Prenestino e del commissariato Porta Maggiore - hanno invece fermato un 50enne italiano, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno di un esercizio commerciale aveva preteso, minacciando la cassiera, il contenuto della cassa, per poi allontanarsi con 80 euro in contanti. Individuato dagli agenti - in questo caso riconosciuto grazie alle telecamere di videosorveglianza -, dopo la convalida dell’arresto, richiesta dalla locale procura, per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.