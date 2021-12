Garbatella, il pitbull Spike a guardia delle cocaina

Un pitbull a guardia di un deposito di cocaina. Spike, il nome del cane, sorvegliava la base che nascondeva tre etti di cocaina pronti per lo spaccio e 12 mila euro in contanti. A scoprire il nascondiglio, gli agenti del commissariato Colombo, durante un'indagine antidroga iniziata con il monitoraggio dei movimenti di un 42enne che, stando alle informazioni in loro possesso, spacciava a bordo di un maxi scooter per le vie della Garbatella.

Gli investigatori, dopo aver sorpreso l'uomo mentre cedeva una dose di cocaina, hanno effettuato la perquisizione in una stanza di un B&B in uso allo stesso sospetto. Quando i poliziotti si sono presentati alla porta del B&B hanno trovato Spike, un grosso molossoide che impediva a chiunque l'accesso. Con la cautele del caso si è proceduto comunque alla perquisizione, trovando droga e soldi. L'uomo è stato arrestato e posto a disposizione della magistratura mentre Spike è stato affidato ad una persona di fiducia.