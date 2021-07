Garbatella, festa in un circolo sportivo e documenti mancanti: nei guai 4 attività

La Polizia Locale di Roma Capitale, a seguito di una serie di verifiche in alcuni pubblici esercizi, ieri ha proceduto alla chiusura di 4 locali nei quartieri Garbatella, Ardeatina e Appia, dando esecuzione ai provvedimenti emessi dal Municipio di zona per mancanza di documentazioni idonee per lo svolgimento dell’attività e varie irregolarità amministrative. Oltre 10mila euro è l’ammontare complessivo delle sanzioni elevate nei confronti dei 4 esercizi .





Le attività sono state condotte dagli agenti del VIII Gruppo Tintoretto che, nel corso degli accertamenti per contrastare fenomeni irregolari e il mancato rispetto delle regole atte a tutelare la salute collettiva, hanno anche scoperto una festa con attività danzante presso un circolo sportivo in zona Ardeatina, già in passato denunciato per disturbo della quiete pubblica e chiuso in precedenza per mancato rispetto delle normative anti covid.