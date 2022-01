Gruppo di ragazzi aggrediti a bottigliate dalla gang della malamovida

Un sabato sera in compagnia degli amici, poi una chiacchiera a piazza Trilussa prima di tornare a casa. Una nottata macchiata dalla gang della malamovida che ha aggredito e provato a rapinare i tre giovani amici che si trovavano nella centralissima piazza di Trastevere.

La tentata rapina poco dopo le 2:30 della notte di sabato. Qui, secondo quanto raccontato dalle vittime in sede di denuncia, i tre giovani amici, tutti romani, sono stati sorpresi alle spalle da un branco di cinque loro coetanei, "tutti nordafricani", come verbalizzato in sede di denuncia. Armati di bottiglie li hanno aggrediti e minacciati per farsi consegnare denaro e telefoni cellulari. Ma la reazione dei tre giovani li ha messi in fuga a mani vuote.

Provati ma illesi, i tre amici hanno quindi chiamato il 112 ed hanno raccontato quanto accaduto ai poliziotti del commissariato Trastevere di polizia che indagano sull'accaduto. Ascoltati i testimoni gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglianza della zona a caccia di elementi utili a risalire alla banda.

Mala movida a Trastevere

Dunque ancora un weekend di malamovida nel rione del Centro storico della Capitale dove esattamente sette giorni era stato lanciato l'ennesimo allarme da residenti ed istituzioni per le notti insonni e violente. Weekend scorso quando avvenne una scazzottata fra una decina di ragazzi con le immagini riprese dai residenti affacciatisi una volta sentite le urla sotto le loro case.

A denunciare il fatto e pubblicare i video in quel caso fu il comitato Emergenza Trastevere: "Nonostante ripetute denunce non siamo riusciti ad ottenere almeno il fine settimana un presidio. Le forze dell'ordine quando ci sono, si fermano a San Calisto e non si spostano, peggiorando la situazione nelle strade limitrofe. Chiediamo telecamere da una vita. I residenti e i ristoratori sono stanchi e pronti ad occupare il rione. Sappiamo che l'assessore municipale Stefano Marin ha lanciato un progetto pilota di una piattaforma digitale, tipo Milano che noi comitati sosteniamo, ma ancora sembra tutto fermo".

"Siamo preoccupati per il futuro, per quello che sarà l'estate - raccontavano a RomaToday una settimana fa gli abitanti, dicendosi pronti a - occupare il rione" nelle ore della movida per evitare assembramenti, ma soprattutto scene di degrado e caos". Una settimana dopo stesso copione, con l'allarme degli abitanti rimasto al momento lettera morta.