Furti e acquisti con i bancomat di turisti e anziani: sgominata gang di latinos. Otto arresti

Due "batterie" di borseggiatori perfettamente coordinate fra loro. Ventidue vittime in un anno, perlopiù turisti e anziani, ma potrebbero essere molte di più. Una gang di latinos che per mesi ha derubato decine di persone per poi spendere i loro soldi utilizzando carte di credito e altri strumenti di pagamento fatti sparire poco prima. A sgominarla la polizia, che ha arrestato 8 persone, tutte sudamericane.

Due batterie criminali

Le indagini della polizia hanno permesso di documentare l'operatività del sodalizio criminale composto da due "batterie" interconnesse tra loro. Furti con destrezza, borseggi, commessi in danno di persone anziane o gruppi di turisti in visita nella Capitale.

Le tre fasi del borseggio

Un gruppo criminale che agiva con un collaudato modus operandi con una precisa ripartizione di ruoli e compiti, tutti funzionali ai furti con destrezza in tre distinte fasi. Primo tassello la caccia alle potenziali vittime: anziani non assistiti da familiari o conoscenti. E soprattutto gruppi di turisti indaffarati con i propri bagagli al momento della partenza o dell’arrivo nelle strutture ricettive della Capitale. Individuata la "preda" la seconda fase - intermedia - consistente nell'avvicinamento alla vittima da distrarre con scuse banali - come le chiavi o del denaro caduto in terra - o richiesta di informazioni stradali. Poi l'intervento del complice che - approfittando della situazione - si avvicinava all'auto o alla vittima di turno borseggiandola. Infine la fuga a bordo di una vettura condotta da un terzo complice che svolgeva anche il compito di "vedetta".

Ventidue vittime in un anno

Una vera e propria organizzazione criminale che per mesi ha fatto "piangere" turisti e anziani. Nel corso delle indagini, sono stati compiuti complessivamente 7 arresti in flagranza di reato e sono 22 gli episodi attribuibili al sodalizio tra il giugno 2022 e luglio 2023, tra cui 14 furti pluriaggravati e 8 indebiti utilizzi di carte di credito. Inoltre, durante le attività, sono stati sequestrati numerosi beni di provenienza illecita, acquistati dai malviventi attraverso l'utilizzo indebito di carte di credito asportate alle vittime.

Sgominata gang di latinos

Ricostruito il modus e le rispettive responsabilità degli appartenenti alla banda, stamattina è scattato il blitz. Alle prime ore del giorno gli agenti della squadra mobile di Roma, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Roma nei confronti di 8 persone, di origine sudamericana.

Otto arresti

Gli otto arrestati - con le indagini avviate dagli investigatori della mobile nel 2022 - sono gravemente indiziati, a vario titolo, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e indebito utilizzo di carte di credito e altri strumenti di pagamento, a danno di persone anziane alle quali sono stati asportati i loro beni lasciati incustoditi in automobile.