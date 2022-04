La gang che adesca cittadini all'isola ecologica ed abbandona i rifiuti in strada

Come i "colleghi" smascherati all'isola ecologica del Nuovo Salario, adescavano i cittadini che si recavano nell'area dell'Ama per buttare i rifiuti ingombranti, una volta presi venivano poi disassemblati per ricavare il ferro da poter rivendere, con gli scarti che poi venivano abbandonati in strada. A mettere fine alle scorribande del duo criminale in "servizio" al centro di raccolta dell'azienda municipalizzata romana di via Mattia Battistini a Primavalle, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Grazie ad una specifica attività di monitoraggio nei campi nomadi della Capitale, che già nei mesi scorsi aveva portato alla denuncia, sempre per reati ambientali, di alcune persone dimoranti nella baraccopoli di via Cesare Lombroso, nonché al sequestro dei furgoni e dei rifiuti su di essi trasportati abusivamente, i caschi bianchi, diretti dal vice comandante dottor Stefano Napoli, hanno potuto rilevare l’azione illecita compiuta da parte di altri due uomini, di nazionalità bosniaca di 40 e 45 anni, alloggianti nel medesimo campo di Monte Mario.

I due, per mezzo di autocarri posizionati in sosta nelle adiacenze dell'isola ecologica del quartiere Primavalle, effettuavano carico di materiali di ogni tipo, prelevandoli dai veicoli di cittadini, sia privati che di aziende, i quali, di volta in volta, venivano adescati mentre si dirigevano verso il centro di raccolta. Il rifiuto così prelevato veniva poi disassemblato dai due indagati per ricavare la componente ferrosa. Lo scarto non ferroso veniva in seguito disseminato in parte sui terreni adiacenti il centro di raccolta e in parte intorno al campo rom.

Una volta intercettati, gli agenti hanno fermato i due uomini durante una delle operazioni illegali, rinvenendo all'interno dei furgoni, usati per il trasporto, diversi metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi: materiali lignei, metallici e plastici, pneumatici, sanitari, rifiuti provenienti da lavorazioni edili, ingombranti e anche apparecchiature per la stampa industriale. Oltre alla denuncia dei responsabili, i vigili hanno sequestrato gli autocarri utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per risalire ad altre persone coinvolte in queste azioni illecite e dal grave impatto, non solo ambientale, ma anche economico, a causa delle frequenti e necessarie opere di rimozione dei rifiuti e di pulizia seguenti all’abbandono dei materiali.