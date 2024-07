Baby gang spruzza spray urticante sul bus. Panico sul notturno per Ostia

Attimi di panico nella notte su un bus notturno per Ostia. Poco prima delle 4, mentre il mezzo era in transito su via di Decima, un gruppo di ragazzini ha estratto una bomboletta di spray urticante e l'ha spruzzato all'interno dell'autobus. Con lo spray che generava problemi ai passeggeri e l'autista che ha fermato il mezzo, i giovanissimi si sono dati alla fuga.

Sul posto, allertati dall'autista, sono arrivati i carabinieri che hanno trovato solo gli utenti in attesa del mezzo successivo. Hanno raccolto le testimonianze, tutte coincidenti con il racconto del dipendente Atac. Assenti in zona le telecamere. Si indaga per risalire ai responsabili del gesto.