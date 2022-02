Rientra a Roma il boss Gammino, era tra i 20 latitanti più pericolosi. Evase da Rebibbia mentre giravano un film

È atterrato oggi a Roma, all'aeroporto Leonardo Da Vinci, Gioacchino Gammino, il 62enne inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi e arrestato lo scorso 17 dicembre in Spagna dagli investigatori della direzione investigativa antimafia e della polizia nazionale spagnola. A carico del latitante, affiliato alla 'famiglia Ingaglio' organica alla 'Stidda' agrigentina, pendeva, dal 2002, un mandato di cattura esteso in ambito internazionale per l'omicidio di Giovanni Smiraglia, ucciso per errore nel 1989 al posto del fratello nel corso della guerra di mafia che negli anni '90 ha visto contrapporsi gli stiddari alle vecchie famiglie mafiose operanti nell'agrigentino, faida caratterizzata da oltre 200 omicidi.



Gammino, secondo gli investigatori, appartiene ad una organizzazione tuttora attiva anche in sinergia con Cosa Nostra, nel cui ambito è stato pianificato ed eseguito anche l'omicidio del Giudice Rosario Livatino. Ad attenderlo in aeroporto i funzionari della direzione investigativa antimafia e della polizia di frontiera dello scalo aereo capitolino.

Il maxi latitante, è stato arrestato dagli agenti della dia e delle unità dell'udyco della polizia nazionale spagnola, con il coordinamento della procura distrettuale di Palermo, seguita personalmente da Francesco Lo Voi, attuale procuratore di Roma. Sarebbe stato incastrato da una foto su Google Maps e da una ricerca su Facebook. Gammino è stato rintracciato vicino alla capitale Madrid, dove pensava di essere al sicuro, con una nuova identità e un lavoro da ristoratore e commerciante.

Subito dopo aver toccato il suolo nazionale a Gammino, condannato all'ergastolo per omicidio, è stato notificato il provvedimento restrittivo. Gammino, arrestato per la prima volta nel 1984, nel 1995 venne colpito da un'ordinanza di arresto in carcere per associazione di tipo mafioso per l'omicidio aggravato di Giovanni Smiraglia e Salvatore Curto. Successivamente si è reso latitante ma è stato catturato a Barcellona.

L'11 febbraio 1999 è stato estradato in Italia presso il carcere di Rebibbia, dal quale è evaso il 26 giugno 2002 mentre si giravano alcune scene di un film. All'interno dell'istituto penitenziario un detenuto si arrampicò su un muro urlando, agitandosi e rifiutandosi di scendere. Approfittando dell'azione diversiva, Gammino riuscì ad evadere confondendosi con il flusso dei visitatori che facevano visita ai parenti detenuti.