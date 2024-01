Gambizzato a Torre Maura: "Mi hanno sparato dopo una lite alle slot". La versione non convince la polizia

"Abbiamo litigato davanti alle slot machines, poi mi ha sparato". Una discussione per futili motivi. Sarebbe questa la motivazione che alle tre notte di domenica 21 gennaio, ha spinto un uomo a sparare a un 25enne. A dare questa versione dei fatti è stata la vittima, una ragazzo marocchino, ascoltato dagli agenti del distretto Casilino che indagano sulla gambizzazione consumata in un bar sulla via Casilina, a Torre Maura.

La versione non sta però convincendo chi indaga che sospetta altro. Il 25enne, incensurato, è stato identificato in passato perché trovato in possesso di dosi di droga. Un consumatore di hashish e non un pusher, a ogni modo. Ecco perché i poliziotti stanno lavorando per capire se dietro al ferimento, dalle modalità criminali, ci sia un debito per una sostanza non pagata.

Insomma, al momento la vittima - se per ascolta - non verrebbe ritenuta credibile. Nel frattempo chi indaga ha acquisito le immagini delle telecamere di via Casilina, anche per determinare i movimenti di chi ha fatto fuoco. La polizia, che lavora a bocche cucine, non esclude che l'uomo che ha gambizzato il 25enne possa aver avuto un complice ad attenderlo per la fuga. Come nel caso dell'omicidio di Cristiano Molè e del delitto di Alexandru Ivan, si lavora per cercare chi ha sparato e l'arma utilizzata.