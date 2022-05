Giallo al Pertini: gambizzato si presenta in ospedale in scooter

E' salito in sella ad uno scooter e si è presentato in ospedale con una ferita d'arma da fuoco alla gamba destra. Ad essere gambizzato un romano di 47 anni medicato e poi dimesso dall'ospedale Sandro Pertini.

Sono stati gli agenti del commissariato Sant'Ippolito ad intervenire in ospedale lunedì mattina, dopo che dal nosocomio dei Monti Tiburtini hanno comunicato agli investigatori dell'arrivo di un "uomo attinto alla gamba destra con un colpo di pistola".

Ascoltato dai poliziotti l'uomo non ha fornito spiegazioni sull'accaduto, né ha indicato un luogo esatto in cui sarebbe stato ferito. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato San Basilio che al momento non escludono nessuna ipotesi.