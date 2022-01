Spari a Colle degli Abeti, 27enne gambizzato in casa: indaga la polizia

Almeno un colpo di pistola, dritto al ginocchio sinistro. Un ragazzo di 27 anni, romano, è stato gambizzato in casa nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, a Roma. I fatti si sono consumati un appartamento della zona di Colle degli Abeti, quartiere della periferia orientale della Capitale.

Teatro dell'aggressione via Padre Giuseppe Petrilli. A dare l'allarme al numero unico per le emergenze, i vicini di casa della vittima che hanno raccontato di una lite all'interno di un appartamento alle 2 di notte. Sul posto sono così accorse le volanti della polizia che hanno trovato un 27enne, già sottoposto ai domiciliari, ferito da un proiettile, colpito al ginocchio sinistro.

Il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 al policlinico Umberto I in codice rosso e non è in pericolo di vita. I rilievi della squadra della scientifica della polizia hanno permesso di recuperare in casa il bossolo esploso. Sul posto i poliziotti del commissariato Casilino per le indagini. Al momento non è esclusa nessuna pista, dalla questione personale al regolamento di conti. Il ragazzo, già ascoltato, al momento non è parso particolarmente collaborativo. Verrà risentito.