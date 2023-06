Gambizzati e "scaricati" davanti all'ospedale: giallo al Tiburtino

Scaricati da un'auto davanti all'ospedale, entrambi con ferite alle gambe compatibili con esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sono le uniche certezze di un vero e proprio mistero sul quale sta provando a fare luce la squadra mobile di Roma. Due 49enni italiani sono stati ricoverati all'ospedale Sandro Pertini dove sono giunti a bordo di un'auto che li ha "abbandonati" davanti al pronto soccorso.

Soccorsi, curati e appurate le ferite d'arma da fuoco, i sanitari come da prassi hanno allertato le forze dell'ordine. Su via dei Monti Tiburtini sono quindi arrivate le volanti che, nel tentativo di fare chiarezza, hanno provato ad interrogare i due che, pur feriti, non sono in gravi condizioni. Dai due però nessuna collaborazione, nessun dettaglio utile a sbrogliare l'accaduto. Non è chiaro se il ferimento sia avvenuto in strada o in un luogo chiuso.

A disposizione di chi indaga solo l'identità dei due dalle quali si sta provando a risalire a conoscenze ed eventuali compagnie particolari.