Il ladro d'appartamento che scappa da una finestra e si rompe una gamba

Si è lanciato dalla finestra delle scale condominiali ma non ha calcolato bene l'altezza. Precipitato da un'altezza di circa sette metri si è rotto una gamba ma non ha desistito ed ha provato a scappare ancora nonostante la frattura dell'arto inferiore che gli rendeva impossibile rialzarsi in piedi. E' terminata prima in ospedale e poi in tribunale la giornata di un ladro d'appartamento, arrestato dai carabinieri assieme al complice dopo aver rubato un bottino da 30mila euro. E' accaduto lunedì sera in un'abitazione all'Aurelio

A richiedere l'intervento al 112 è stato il proprietario di un appartamento di via Giovann Battista Gandino. Ad notificargli la presenza di una coppia di ladri nella sua abitazione l'antifurto di casa collegato ad una App. Da qui l'intervento dei carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo.

Una volta arrivati nella palazzina del municipio Aurelio i militari hanno fermato uno dei due ladri, poi identificato in un cittadino georgiano di 38 anni. Con un borsone con dentro la refurtiva - monete in argento, orologi di lusso e monili in oro - il ladro è stato quindi bloccato. Nessuna traccia invece del compare. Poi la scoperta, con il topo d'appartamento trovato ferito nel cortile condominiale dove era precipitato da un'altezza di circa sette metri dopo aver provato a scappare da una delle finestre delle scale condominiali.

Ferito ad una gamba il ladro - georgiano di 48 anni - nonostante una frattura scomposta della tibia ha tentato sino alla fine a scappare ma è stato fermato dai carabinieri. Recuperata la refurtiva, per un valore di circa 30mila euro, il 48enne è stato quindi trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Arrestati con l'accusa di furto aggravato, i due cittadini georgiani, con precedenti specifici per furti in appartamento, sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.