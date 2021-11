Galeazzi e la Lazio, quando lasciò la telecronaca degli Internazionali per lo Scudetto del 2000

"Nella mia vita ho attraversato un arcobaleno di colori: il verde del tennis, il bianco abbagliante del calcio, il rosso dell'amore per canoa e canottaggio. Un tricolore di emozioni che ho sempre sventolato in tutte le mie telecronache". Così aveva parlato di sé Giampiero Galeazzi nel libro 'L'inviato non nasce per caso' (Rai Eri, 2016). Grande tifoso della Lazio, Galeazzi, morto oggi a 75 anni, è passato alla storia del giornalismo per le sue telecronache e per il suo stile unico di intervistare i grandi personaggi dello sport.

"Forse la telecronaca con gli Abbagnale è quella che mi ha reso più famoso- aveva confessato parlando del suo lavoro- quello è il mio sport e sono stato messo nelle condizioni di avere dei campioni sempre a disposizione per poter raccontare le vittorie". Tra i momenti più celebri, anche quelli del secondo scudetto della Lazio, il 14 maggio del 2000, quando decise di abbandonare il campo degli Internazionali di tennis, in corso al Centrale del Foro italico, per andare al vicino stadio Olimpico. Qui si lanciò nella cronaca di quei minuti rimasti nella storia per sempre biancoceleste.

"Non era previsto assolutamente nulla, tutto fu improvvisato. Mi portai dietro la troupe del tennis e la feci camminare verso di me con la radio all'orecchio. A quel punto il servizio era già nato, facendo sentire che la Lazio stava per vincere lo Scudetto", raccontò anni dopo lo stesso Galeazzi. Un momento entrato nei cuori e nei pensieri di tutti i tifosi della Lazio.

'Bisteccone' non ha mai nascosto la sua fede calcistica. E la "sua" Lazio oggi ha voluto ricordarlo. "Una figura legata indissolubilmente allo sport italiano: prima da atleta vittorioso, poi da commentatore passionale e da giornalista acuto e competente. La fede laziale di Giampiero era nota a tutti, ma mai è stata fuori dalle righe. In una recente intervista alla Rai, stanco ma mai arreso alla malattia, disse una frase semplice e straordinaria: 'Sotto lo stesso cielo, sotto la stessa bandiera. Forza Lazio'. In quel cielo brilla una stella in più". Sui social tanti i ricordi dei tifosi della Lazio per Giampiero.

"Con profondo dispiacere apprendiamo della scomparsa di Giampiero Galeazzi, uomo simbolo dello sport italiano che ha vissuto prima come atleta e poi come telecronista. Lo ricorderemo per la sua professionalità, per la sua voce inconfondibile e per la sua Lazialità, che ha sempre rivendicato con orgoglio. Dal Lazio Club Montecitorio 1900 il nostro abbraccio affettuoso e il cordoglio più sentito alla famiglia Galeazzi", il pensiero di Paolo Trancassini, presidente del Lazio Club Montecitorio 1900.