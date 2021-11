Giampiero Galeazzi, la sua malattia e le sue ultime apparizioni televisive

Giampiero Galeazzi si è arresto alla malattia con cui ha lottato per anni. Telecronista sportivo e giornalista Rai, è morto oggi a 75 anni. Era malato da tempo e da quattro giorni era ricoverato al Gemelli di Roma, soffriva di una grave forma di diabete

Soprannominato 'Bisteccone' per la sua mole, Galeazzi prima di diventare un famoso cronista era stato professionista nel canottaggio vincendo il campionato italiano nel singolo nel 1967. Restano memorabili le sue telecronache. Ma non solo. Galeazzi è stato anche inviato per la 'Domenica sportiva' e conduttore di '90esimo minuto. Poi l'amicizia con Mara Venier e le ospitate, praticamente fisse a 'Domenica In'.

Nelle sue ultime apparizioni televisive, 'Bisteccone' era apparso affaticato. Proprio Venier ospitò una delle ultime apparizioni in pubblico di Galeazzi in una puntata di 'Domenica In' nel 2018. La conduttrice intervistò il giornalista che, già visibilmente provato dalla malattia, si commosse fino alle lacrime.

Il 'Bisteccone' nazionale si era presentato sulla sedia a rotelle, visibilmente indebolito, destando preoccupazione per il suo stato di salute. Fu allora che iniziarono a circolare le prime voci sulla sua malattia. Dopo quell'ospitata si inseguirono diversi rumor su gravi malattie, tra cui il Parkinson.

Fu Galeazzi a smentire, qualche settimana dopo, rivelando che soffriva di diabete: "Non ho il Parkinson, ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono mi tremano le mani, ma non sono messo così male".

La sedia a rotelle, in quell'ospitata del 2018, era dovuta a un intervento al ginocchio di qualche settimana prima, e a tale proposito, sempre in quell'intervista, aggiunse: "E' stato un errore presentarmi così". Giampiero Galeazzi soffriva di una grave forma di diabete che nell'ultimo anno ha compromesso irreversibilmente le sue condizioni di salute. Una delle ultime apparizioni a Storie Italiane nel 2019, con una dedica proprio a Mara Venier: "Mi ha cambiato la vita". Oggi la triste notizia della morte.

Tra i tanti che lo hanno ricordato, anche Claudio Lotito: "La Società Sportiva Lazio, con tutti i suoi atleti e tifosi, piange la scomparsa di Giampiero Galeazzi. Una figura legata indissolubilmente allo sport italiano: prima da atleta vittorioso, poi da commentatore passionale e da giornalista acuto e competente. La fede laziale di Giampiero era nota a tutti, ma mai è stata fuori dalle righe. In una recente intervista alla Rai, stanco ma mai arreso alla malattia, disse una frase semplice e straordinaria: 'Sotto lo stesso cielo, sotto la stessa bandiera. Forza Lazio'. In quel cielo brilla una stella in più".