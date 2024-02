Gabriele Visco non risponde al giudice. Il figlio dell'ex ministro indagato per corruzione

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro delle Finanze Vincenzo, comparso lunedì mattina davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Visco è finito agli arresti domiciliari martedì scorso (6 febbraio) insieme a due imprenditori e un avvocato dopo l’inchiesta della procura di Roma.

Le accuse contestate nell’indagine, a vario titolo e a seconda delle posizioni, sono di corruzione e traffico di influenze. L’indagine, secondo quanto riportato nell’ordinanza con il gip Maria Gaspari aveva disposto le misure, “ha fatto emergere non un singolo episodio illecito, ma un sistema di relazioni illecite diffuso in cui Visco, in veste di mediatore qualificato o in veste di corrotto, da una parte e i privati, imprenditori e consulente, dall'altra si muovono con assoluta disinvoltura a conferma che la relazione illecita è consolidata da tempo, alimentata dalle posizioni di prestigio o comunque di rilievo che ciascuno dei protagonisti riveste nel proprio campo, tanto da ritenersi reciprocamente necessari per il conseguimento dei rispettivi interessi privati”.

Le accuse di corruzione e traffico di influenze

Secondo quanto emerso dalle indagini, Visco, con la mediazione di un imprenditore romano, avrebbe favorito, in cambio di denaro e altri benefit, l'aggiudicazione di un bando di gara da 4 milioni di euro "a una società riconducibile a un costruttore". Inoltre Visco avrebbe "tentato di agevolare l'assunzione presso una partecipata pubblica di una persona vicina a quest'ultimo", si legge in una nota. Durante le indagini sarebbe emersa inoltre una "vicenda corruttiva" nella quale l'ex dirigente avrebbe affidato un incarico di consulenza per un importo di 230 mila euro presso un ente in cui era impiegato "a un avvocato di sua conoscenza, ottenendo la retrocessione di parte dei compensi fatturati dal legale per prestazioni in realtà mai effettuate".

Chi è Gabriele Visco

Gabriele Visco è figlio di Vincenzo Visco, ministro delle finanze del primo governo Prodi, di due governi D’Alema e poi ancora al vertice del ministero dell’economia, con delega alle finanze, quando Romano Prodi era a palazzo Chigi, tra il 2006 e il 2008. Visco ha 51 anni, ed era entrato in Invitalia nel 2007. Prima di allora aveva avuto incarichi dirigenziali in Telecom.