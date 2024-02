Il figlio del ministro Visco e la rete di affari. Il gip: "Erano disponibili a ogni compromesso"

Un intermediario con i membri delle commissioni per fare ottenere agli imprenditori le gare di appalto. Non solo negli uffici, ma anche in Vaticano. Così si muoveva Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro di economia e finanze Vincenzo, stando a quanto emerge dalle carte dell'indagine della procura di Roma che ha portato all'arresto di tre persone tra cui gli imprenditori Luca Leone, Pierluigi Fioretti, con un passato nelle fila di An, e Claudio Favellato originario del Molise.

Il 12 febbraio gli indagati, tutti finiti agli arresti domiciliari, verranno sentiti dal gip per gli interrogatori di garanzia. In base al lavoro svolto dalla guardia di finanza e dalla procura, emerge che il gruppo aveva messo su un sistema illecito di influenze. Visco, ex dirigente in Invitalia, era diventato ormai un punto di riferimento per potere accedere alle gare bandite proprio dalla società in cui il 52enne operava prima di essere licenziato nell'aprile del 2023 in seguito all'indagine.

"Mica so un piottaro"

Un "sistema di relazioni illecite diffuso", scrive il gip Maria Gaspari in cui nulla era lasciato al caso. D'altronde ad ammettere lo "stile" era stato anche un indagato: "Oh, mica so un piottaro, che me dai mille euro?". Secondo la procura Visco "manifesta la propria disponibilità ad agevolare l'aggiudicazione delle gare intervenendo direttamente sui pubblici ufficiali".

Considerata questa disponibilità, Favellato ha consegnato al figlio dell'ex ministro anche "una lista di gare da attenzionare con lo scopo di essere favorito nell'aggiudicazione" dicendosi pronto a "pagare". "Pago il componente della Commissione - dice l'imprenditore senza sapere di essere intercettato - dimmi quello che ti devo pagare", si legge nell'ordinanza.

L'upgrade lavorativo

In cambio Visco chiedeva la "pasta" dove, secondo gli investigatori, il termine sta a indicare la mazzetta in denaro o miglioramenti della propria posizione lavorativa. Su quest'ultimo punto nell'ordinanza è citata una conversazione in cui Visco parla della sua situazione in Invitalia: "Io lì ho un momento un po' di tensione quindi se potete fa du telefonate a qualcuno che alza il telefono. Chiama il mio amministratore, guardate Gabriele è bravo, perché sennò se non riesco a occuparmi e non posso andà a fa quello che interessa".



Sul punto il gip è chiaro: "Sentendosi non adeguatamente valorizzato in Invitalia Gabriele Visco aspirava ad una "posizione apicale ottenendo la promessa" da uno degli imprenditori finito anche lui ai domiciliari "di un interessamento verso politici di sua conoscenza". L'imprenditore, si legge, vantava "un rapporto con persone che lavorano a fianco" di un ministro "al fine di fare pressioni sull'ad di Invitalia" (totalmente estraneo all'indagine ndr) e "far ottenere una promozione a Visco".

Il licenziamento

Il 12 aprile 2023, Visco però viene licenziato. Il figlio dell'ex ministro di economia e finanze non si scompone: "Poi mo riscuoterò tutti i crediti che c'ho da riscuotere in giro per carità, quello è il minimo". Una frase intercettata e pronunciata subito dopo essere stato licenziato, che rappresenta secondo il giudice "un riscontro della solidità e redditività delle sue relazioni su cui potrà continuare a contare nonostante il licenziamento".

Secondo il gip Gaspari, infatti, "neppure il licenziamento" ha "minato la sua capacità di proseguire nelle attività illecite così come esso non mina quella degli altri, in quanto ciò che hanno fatto emergere le risultanze investigative è che l'aggiramento delle regole per il perseguimento dei propri obiettivi di interesse economico o comunque privato costituisce un vero e proprio modus operandi di tutti gli indagati, disponibili ad ogni forma di compromesso".

"Mai nessuna remora"

Stando a quanto scritto dal gip, inoltre, nessuno degli indagati "ha mai mostrato infatti alcuna remora nell'avanzare richieste di natura illecita o nell'ottenere remunerazioni e compensi non dovuti, dunque appare evidente che è proprio quello il loro modo di operare, caratterizzato dalla completa noncuranza degli interessi pubblici violati", si legge nell'ordinanza.

L'indagine, secondo quanto riportato nell'ordinanza, "ha fatto emergere non un singolo episodio illecito, ma un sistema di relazioni illecite diffuso in cui Visco, in veste di mediatore qualificato o in veste di corrotto, da una parte e i privati, imprenditori e consulente, dall'altra si muovono con assoluta disinvoltura a conferma che la relazione illecita è consolidata da tempo, alimentata dalle posizioni di prestigio o comunque di rilievo che ciascuno dei protagonisti riveste nel proprio campo, tanto da ritenersi reciprocamente necessari per il conseguimento dei rispettivi interessi privati". "Sotto il profilo delle esigenze cautelari, sussiste un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato da parte di tutti gli indagati nei cui confronti il pm ha avanzato la richiesta di misura cautelare".