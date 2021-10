G20, a Roma arrivano i capi di Stato. Tiratori scelti al Vaticano e su obiettivi sensibili

Sono arrivati a Roma i primi capi di Stato che fino a domenica saranno impegnati per il G20. Grannde attenzione per il primo giorno nella Capitale di Joe Biden. L'Air Force One con a bordo il presidente americano e la First Lady Jill Biden è atterrato nelle scorse ore. Ad accompagnare Biden, ci sono tra gli altri il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan.

L'agenda annunciata prevede per le prossime ore incontri con il Papa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi. Poi un faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron. Glasgow, per la Cop26, sarà la seconda tappa del viaggio in Europa di Biden, il secondo dal suo arrivo alla Casa Bianca.

Il presidente Usa a Roma

Giunto a Roma intorno alle 2.30, in abito scuro e cravatta blu e accompagnato dalla First Lady che ha scelto un cappotto rosso per l'arrivo nella capitale, il presidente americano dopo il consueto briefing, alle 12 sarà in Vaticano con Jill Biden. Saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco. Parleranno di collaborazione nel quadro degli "sforzi fondati sul rispetto della dignità umana, compresa la fine della pandemia di Covid-19, la lotta alla crisi climatica e la cura dei poveri".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Biden avrà poi intorno alle 12.55 un bilaterale con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. A seguire è previsto per le 13.55, secondo l'agenda confermata dalla Casa Bianca, l'incontro al Quirinale con Mattarella e alle 15.15 il bilaterale a Palazzo Chigi con Draghi. Poi ancora, circa un'ora dopo, il faccia a faccia con Macron all'ambasciata francese. E proprio in occasione del vertice, tra le varie misure di sicurezza e controllo la Questura di Roma ha selezionato dei tiratori scelti al Vaticano.

Tiratori scelti in città

Tiratori scelti e un'area di massima sicurezza che sarà operativa anche in altre zone della città. L'area che circonda la Nuvola, dove ci sarà il vertice dei capi di Stato e di governo, e che si estende fino al palazzo dei Congressi dell'Eur sarà sorvolata da un elicottero. La messa in sicurezza dell'area scatterà già dalla sera prima quando le unità specializzate delle forze di polizia, tra cui artificieri e cinofili, bonificheranno le strade dell'Eur.

Sono stati organizzati anche servizi in chiave anti-terrorismo con Digos, Uopi e Api. Bonifiche sono previste anche in altre aree della città collegate all'evento, come nelle zone di alloggio dei capi di Stato e di governo. Adeguati servizi sono stati predisposti anche per eventuali manifestazioni che si terranno nel weekend. Ulteriori dettagli saranno messi a punto nel tardo pomeriggio nel corso di un tavolo tecnico che si terrà in questura.

Arriva Erdogan

L'attenzione del dispositivo di sicurezza, già alto, sarà ancora più in allerta nella seconda parte della giornata di oggi. È infatti stimato interno alle 23 l'arrivo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il leader turco sarà accompagnato dalla moglie, Emine Erdogan, e dai ministri degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, del Tesoro e delle Finanze, Lutfu Elvan, e dell'Ambiente, Murat Kurum. Erdogan avrà un colloquio con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, con al centro la crisi in Afghanistan, ma anche la lotta al Covid-19, i rapporti bilaterali e l'economia.