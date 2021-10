G20 a Roma, all'Eur area di massima sicurezza. Già da domenica le prime modifiche alla viabilità

Per il G20 in programma a Roma il 30 e 31 ottobre l'Eur, il quartiere dove si terrà il summit, sarà considerata area di "massima sicurezza" e verrà delimitata una zona tutto attorno alle sedi del vertice, il Roma convention center, La Nuvola e il Palazzo dei Congressi, fa sapere il Governo nel documento contenente le informazioni per i media interessati a seguire l'evento.

L'accesso alle sedi del vertice non sarà consentito con mezzi privati e si potrà circolare all'interno della zona rossa solo con un badge identificativo. Un summit blindato che vedrà in campo migliaia di uomini delle forze di polizia e dell'Esercito e l'intera area dove si terranno le riunioni trasformata in una bolla di massima sicurezza.

Non solo. Per il G20 sono tante la modifiche alla viabilità. Dalle 19 del 29 ottobre e sino alla conclusione dell'evento, è prevista in particolare l'attivazione di un'area di massima sicurezza attorno al centro congressi "La Nuvola", all'Eur, con divieti di sosta e chiusure al traffico pubblico e privato, limitazioni anche al transito pedonale e la temporanea sospensione delle fermate della metro B di Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina.

Sempre attorno alla "Nuvola", i primi divieti di sosta scatteranno da mercoledì 27 e interesseranno viale Europa, tra la Colombo e viale Shakespeare; la laterale della Colombo, tra viale Europa e viale Asia; viale Asia, tra la Colombo e viale Shakespeare; viale Shakespeare, tra viale Europa e viale Asia.

Il vertice sarà preceduto, il 29 ottobre, da un summit dei ministri delle Finanze e della Salute, ospitato sempre all'Eur nel Salone delle Fontane di via Ciro Il Grande. Già dal 28 ottobre, divieti di sosta nell'area.

Previsti anche eventi collaterali, come visite e cerimonie. Anche questi avranno temporanee ricadute sulla viabilità. Il 24 ottobre divieti di sosta nell'area di piazza Santi Apostoli; il 25 nell'area di Palazzo Spada (piazza Capo di Ferro).

Ancora il 29 ottobre, divieti di sosta e possibili chiusure nell'area di Palazzo Chigi e del Quirinale. Il 30 provvedimenti analoghi interesseranno l'area di piazza della Repubblica/via Cernaia/via Volturno/via delle Terme di Diocleziano/piazza dei Cinquecento; il 31, invece, l'area tra piazza Barberini, via del Tritone e tutte le strade che portano a Fontana di Trevi.

Dalle 13 del 30, e sino a cessate necessità, la Questura ha richiesto la chiusura della fermata metro di Repubblica e dell'accesso alla fermata metro di Termini collocato al centro di piazza dei Cinquecento. Ancora il 30 ottobre sono previsti divieti di sosta in via della Stazione Vaticana e a via di San Gregorio (direzione Porta Capena). Sempre il 30, temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci. Non solo viabilità. Nella due giorni del G20 sono previste temporanee chiusure di siti archeologici e museali.