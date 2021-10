G20, Roma città chiusa: Eur e centro blindati, 14 stazioni metro chiuse. Le mappe per orientarsi fino a domenica

Quattro zone di massima sicurezza all'Eur, sulla Colombo, in centro storico e ai Parioli. Pedoni controllati in via Nazionale e nella zona del summit del G20. Scuole di ogni ordine e grado chiuse in anticipo (dal pomeriggio di oggi) e ferme pure le attività di corsi e delle associazioni sportive negli istituti scolastici di Roma. Quattordici fermate della metropolitane sbarrate, autobus e capolinea soppressi, una valanga di strade off limits, una 'no fly zone', un dispositivo di sicurezza analizzato nel minimo dettaglio.

La pioggia di ordinanze delle ultime ore ha disegnato come sarà il week end del G20 a Roma. Una città che per le prossime ore sarà rivoluzionata con i residenti, i turisti e i lavoratori che dovranno fare i conti anche con i possibili disagi che si potranno aggiungere per le proteste che inizieranno oggi per continuare lungo tutta la giornata di sabato.

14 fermate della metropolitana chiuse

Gli ultimi dispositivi che hanno modificato ancora la conformazione della città, sono arrivati nella serata di giovedì nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. Dalle 14 di sabato fino a cessate esigenze saranno chiuse complessivamente 14 stazioni della metro A e B, tra cui anche la fermata di Termini.

La decisione è stata presa per aumentare il grado di tutela e garantire la massima cornice di sicurezza alle delegazioni estere per il G20. Saranno chiuse le stazioni della metro A Termini, Repubblica, Barberini, Spagna e Flaminio. Sulla linea B saranno chiuse Termini, Cavour, Castro Pretorio e Circo Massimo. Queste stazioni, tanto quelle della linea A quanto quelle della B, saranno regolarmente aperte nella giornata di domenica.

A queste, però, vanno aggiunte anche altre. Da inizio servizio di sabato e sino alle 6 della mattina di lunedì primo novembre, sarà infatti attiva la sospensione delle fermate della metro B di Marconi, Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina. I treni della metro B, quindi, termineranno la corsa a Marconi e i treni della ferrovia regionale Roma-Lido non effettueranno fermata ad Eur Magliana. Nei giorni in cui le stazioni metro restano chiuse sarà attivo un servizio bus diretto - con corse deviate della linea 170 - tra Marconi e Laurentina, senza fermate intermedie.

Chiusa anche via Nazionale

Quella della chiusura delle stazioni meteo, non è stata l'unica decisione presa ieri dal Comitato. Sabato dalle 18.30 e fino a cessate esigenze sarà chiusa al traffico veicolare di autobus e auto private anche via Nazionale, da piazza della Repubblica fino largo Magnanapoli. Sarà inoltre previsto un filtraggio per i pedoni. Chi passeggia in strada in quella zona, dunque, potrebbe essere controllato singolarmente.

Eur cuore del G20, si blinda

Le ordinanza firmate ieri sono state solo le ultime in ordine di tempo. Provvedimenti che mutano la città per 48 ore. Dalle 19 di venerdì 29 ottobre, è prevista l'attivazione di un'ampia area di massima sicurezza di 10 chilometri quadrati attorno a "La Nuvola", con divieti di sosta e fermata, chiusure al traffico pubblico e privato. La zona sarà infatti transennata e interdetta al traffico (veicolare e pedonale), consentendo l'accesso ai soli veicoli in servizio di polizia, di soccorso, nonché alle persone che dimostrino di averne diritto.

L'accesso - come spiega una nota della Questura di Roma - sarà consentito, previo controllo, a tutti quei cittadini che abitano e lavorano all'interno dell’area. Sarà necessario avere con sé un'idonea documentazione che possa dimostrare la necessità di dover accedere all'area di massima sicurezza, come ad esempio il documento di identità dal quale si evinca la residenza o una qualsiasi documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa in quell'area ed in quei giorni.

Al Centro strade deviate e chiuse

Aree di sicurezza anche in Centro, sia per la necessità di creare corridoi per il trasferimento dei partecipanti verso l'Eur sia per gli eventi collaterali al vertice. Le aree saranno istituite attorno alla piazza del Quirinale, alle Terme di Diocleziano e alla Fontana di Trevi. Inoltre proprio per consentire i trasferimenti, dalle 8 alle 10 e dalle 16,30 alle 18 di sabato saranno effettuate chiusure a vista con stop del traffico che potrebbero avere la durata di un'ora.

Ancora venerdì, divieti di sosta e possibili chiusure nell'area di Palazzo Chigi. Provvedimenti analoghi domenica, invece, nell'area tra piazza Barberini, via del Tritone, via del Corso e tutte le strade che portano a Fontana di Trevi. I divieti di sosta scatteranno già diverse ore prima degli eventi. Venerdì e sabato, in Centro, divieti di sosta sono previsti nell'area di Palazzo Farnese e di Villa Medici.

In zona Vaticano invece, da giovedì a sabato divieti di sosta e fermata, e possibili chiusure, su via della Conciliazione, via della Traspontina, Borgo Sant'Angelo, piazza Pia. Ancora sabato sono previsti divieti di sosta e possibili chiusure in via della Stazione Vaticana, via della Stazione di San Pietro e via Aurelia, nel tratto compreso tra via di Porta Cavalleggeri e la rampa dell'Aurelia, inclusa tutta l’area di parcheggio centrale posta all’altezza del distributore che si trova a via Aurelia 2. Divieti di sosta anche a via di San Gregorio (direzione Porta Capena). Sempre il 30, temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci.

Ai Parioli chiusa anche la ciclabile

Ai Parioli sono in vigore divieti di sosta e fermata nell'area tra viale Rossini, via Aldrovandi, via delle Tre Madonne, via Bertoloni, via Mercadante, via Pinciana, via Paisiello, largo Asioli, piazzale Ferdowsi, via Omero, via Valmichi, piazzale Brasile, piazzale Paolina Borghese e via Emilio de Cavalieri. Ancora ai Parioli, dalle 10 di giovedì è prevista la chiusura della pista ciclabile di viale Rossini, tra via Bertoloni e via Ulisse Aldrovandi.

Cani molecolari, elicotteri e body cam sugli agenti

Sul piano dell'ordine pubblico nulla verrà lasciato al caso. Già da oggi è previsto l'impiego di tiratori scelti, sistemi anti-drone, squadre di artificieri e di cinofili antisabotaggio e la possibilità di attivare le body cam sugli agenti per monitorare le situazioni calde.

A Roma ci saranno 5.300 uomini e donne delle forze dell'ordine che si affiancheranno al personale dei presidi territoriali, 2mila militari di Strade sicure in campo e il sostegno anche della polizia municipale. Alla polizia postale toccherà monitorare il web per intercettare ogni notizia potenzialmente rilevante riguardante il summit, in collaborazione con la Digos impegnata a massimizzare l'attività informativa per conoscere ogni possibile iniziativa a rischio e prevenirne la pericolosità.

Oltre alle limitazioni al traffico previste e codificate anche per evitare tentativi di "blocchi stradali", saranno possibili pure eventuali chiusure a vista di tratti stradali. Servizi di vigilanza ad hoc, inoltre, sono previsti per evitare l'affissione di striscioni e corte non autorizzati. Tra le misure, previste anche ispezioni sulle navette bus, metal detector, una pedana 'radiogena' per il controllo dei veicoli ai varchi carrabili più ristretti. Su richiesta degli organizzatori del G20 è stata installata un'antenna temporanea in più all'Eur per assicurare una più ampia copertura del segnale, evitando un 'black out' delle linee di telefonia mobile.

Le manifestazioni anti G20 a Roma

Attenzione massima anche perché in città, già da oggi, si svolgeranno anche due manifestazioni. Altrettante poi andranno in scena sabato. Venerdì a scendere in piazza saranno gli studenti di Fridays For Future che sciopereranno e manifesteranno nel centro di Roma. L'organizzazione dei giovani che seguono le orme dell'attivista per il clima Greta Thunberg manifesterà insieme alle numerose realtà della Società della Cura, i sindacati di base e gli spazi sociali romani, nonché le delegazioni dei lavoratori della Gkn e dell'Ilva. I manifestanti si troveranno in via della Vasca Navale, ad Acrobax, mentre oggi hanno appeso uno striscione davanti la Nuvola. Alla vigilia del G20, anche gli attivisti di Oxfam, Emergency e Amnesty International - membri della Peoples' Vaccine Alliance - realizzeranno un flash mob, in piazza Vittorio.

Sabato saranno attese oltre 10 mila persone, provenienti non solo da tutta Italia per la principale iniziativa di contestazione al G20. Il corteo preannunciato in Questura dagli organizzatori, dovrebbe snodarsi dalle 15 da piazzale Ostiense alla Bocca della Verità, e quindi anche al Circo Massimo. Iniziativa annunciata dai Cobas che ha già ricevuto l'adesione di numerosi movimenti. Sempre sabato, invece, avrà luogo una manifestazione "contro il governo Draghi e il governo dei banchieri" per cui la Questura ha previsto misure rafforzate in piazza San Giovanni.