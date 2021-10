G20 a Roma, Eur blindato: off limits le zone vicino la Nuvola

Roma si prepara al G20, il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021. La zona dell'Eur, già dal 27 ottobre, sarà off limits e blindata. Strade chiuse e bus deviati, con le forze dell'ordine che dovranno monitorare sia la sicurezza dei partecipanti all'evento che guardare con attenzione al rischio di proteste di antagonisti e anarchici.

Stando al programma ufficiale, le riunioni di lavoro del G20 si terranno a La Nuvola. E sempre all'Eur, ma al Palazzo dei Congressi, sarà allestito il Media Centre. Le due strutture saranno collegate con una navetta riservata soltanto agli operatori accreditati. Il resto dell'area, invece, sarà off limits per garantire la sicurezza dei partecipanti come spiegano gli organizzatori: "In occasione di specifici momenti del programma, le due strutture saranno collegate attraverso un servizio navetta riservato alla stampa e ai fotocineoperatori accreditati che faranno parte dei 'pool' appositamente individuati".

A vigilare sui luoghi interessati dal vertice e nella zona dell'Eur ci saranno i militari dell'Operazione Strade Sicure (circa 500) e lo spazio aereo sarà controllato dagli uomini della Difesa. La Questura di Roma per esigenze di ordine e sicurezza, ha chiesto alla polizia locale di istituire la seguente disciplina di traffico in zona Eur: dalle ore 00.01 del 27 ottobre non si potrà parcheggiare in Viale Europa (da Via C. Colombo a Viale Shakespeare), Viale Asia (da Via C. Colombo a Viale Shakespeare) e Viale Shakespeare (da Viale Asia a Viale Europa).

Stesso discorso il 29 ottobre quando non si potrà sostare in Via Ciro il Grande - Piazzale dell'Agricoltura (ad eccezione del Capolinea Atac) - Viale della Civiltà del Lavoro (da Quadrato della Concordia a Via Ciro il Grande) - Quadrato della ConcordiaPiazzale Konrad Adenauer e Via del Turismo. Anche al centro saranno off limits alcune strade, qui fino al primo novembre.

Non si potrà parcheggiare in Via Sallustiana, via Bomcompagni, Via Marche, Piazza Barberini, via Ludovisi, via Romagna, piazza della Minerva, via Sistina, piazza santa Eufemia, via Cavour, via Vittorio Emanuele Orlando e via Romita. Interdetta anche la zona a Roma nord, dell'Hotel Rome Cavalieri A Waldorf Astoria in Via Alberto Cadlolo civico 101.

Il Comando del XIV Gruppo Monte Mario si occuperà di adottare le misure con provvedimenti di sgombero di tutti i veicoli, compreso motoveicoli, bici e monopattini in sosta dai piani stradali in via Alberto Cadlolo in ambo i lati del tratto compreso tra i 50 metri prima e 50 mt dopo del civico 101. Al vertice di Roma i temi centrali, ha informato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Senato, saranno "la lotta al cambiamento climatico, la pandemia e le misure di sostegno della ripresa globale".