G20, cortei senza incidenti e summit blindato: così la Capitale ha superato la prova della sicurezza

La tensione era alta. La prova è stata superata. Roma esce a testa alta dalla prova del G20 non solo a livello politico, ma anche dal punto di vista della gestione della sicurezza. Stando a quanto apprende RomaToday, trapela soddisfazione per "l'ottimo risultato raggiunto" dal dispositivo messo in campo per assicurare una cornice di massima tranquillità all'evento.

La Prefettura e la Questura di Roma, al tavolo insieme ai carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale, hanno fatto un lavoro certosino per mettere in campo prima un sistema di prevenzione, con bonifiche e un adeguato flusso info-investigativo, poi sul campo sedando ogni tentativo di manifestazione. Il momento più caldo dal week end, se così si può dire, quando c'è stato il blocco stradale in via Nazionale, sulla Colombo e al Centro quando qualche attivista si è incatenato.

Manifestazioni però non violente e tutte controllate. D'altra parte, i summit di questi giorni, con la riunione congiunta dei ministri delle Finanze e della Salute del 29 ottobre e il vertice finale dei capi di Stato e di Governo, sono stati analizzati nei minimi particolari. Nulla era stato lasciato al caso con l'Eur e il centro blindati, 14 stazioni della metro chiuse, una 'no fly zone', l'impiego di tiratori scelti, sistemi anti-drone, squadre di artificieri e di cinofili anti sabotaggio e la possibilità di attivare le body cam sugli agenti per monitorare le situazioni calde. Scenari che non sono comunque nuovi per Roma, dove chi si occupa di sicurezza è da sempre chiamato a gestire eventi anche a carattere internazionale.

Nei giorni antecedenti al G20, come spiegano fonti della Prefettura, c'è stato un aggiornamento costante sulle misure da adottare con ben 13 riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, iniziate già da marzo scorso. Un lungo lavoro di pianificazione tanto da consentire anche molti degli eventi collaterali, dal lancio della monetina a Fontana di Trevi fino alla visita al Colosseo delle first ladies e alla Capitale. Un'attenzione particolare che, sottolineano fonti di Palazzo Valentini, è stata riservata anche ai cittadini di Roma e ai turisti per i quali si è lavorato per limitare al massimo i disagi e le ricadute sulla vita quotidiana.

Soddifazione per il lavoro svolto lo ha espresso anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Grazie a tutte le componenti del sistema sicurezza per l'ottimo gioco di squadra che ha assicurato l'ordinato e sereno svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G20".

"Abbiamo affrontato una prova molto impegnativa - ha aggiunto la responsabile del Viminale - che è stata superata grazie anche a un'attenta programmazione delle attività e dei servizi, condivisa in sede di Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e con un livello eccellente di coordinamento e di raccordo tra tutte le forze in campo, sia nella fase di prevenzione sia in quella di controllo e di vigilanza del territorio".

"In un fine settimana complesso per la gestione dell'ordine pubblico - ha concluso il ministro dell'Interno - desidero esprimere il mio sincero e riconoscente apprezzamento per il lavoro svolto da tutti gli uomini e le donne delle Forze di polizia, delle Forze armate e delle Polizie locali che presidiano le nostre città e che, in particolare a Roma, hanno garantito con efficienza e professionalità la sicurezza dei leader del G20 e delle loro delegazioni".