G20 a Roma, i giornalisti denunciano: "Aggrediti delle guardie del corpo del presidente brasiliano Bolsonaro"

Le guardie del corpo del presidente brasiliano Jair Bolsonaro sono state accusate di aver malmenato giornalisti durante il G20 a Roma. Secondo O Globo, il giornalista Leonardo Monteiro di Tv Globo è stato ieri spintonato e raggiunto da un pugno al ventre in una strada romana dopo aver chiesto a Bolsonaro perché non aveva partecipato ad eventi con gli altri capi di Stato.

Ne è seguita una scena caotica, in parte ripresa da un video, anche se non vi sono immagini dell'aggressione fisica a Monteiro. Secondo i media brasiliani, vi sono stati incidenti anche con giornalisti di altre testate, a uno dei quali è stato sequestrato un telefono cellulare. Due giornalisti hanno sporto denuncia ai carabinieri di piazza Venezia.

Eu: presidente, por qual motivo o sr não vai para a COP26? (Onde o futuro do planeta se decide e com mais de cem chefes de estado)



Bolsonaro: não te devo satisfação, rapaz. pic.twitter.com/OrysN4Lwop — Jamil Chade (@JamilChade) November 1, 2021

Segurança presidencial em Roma agrediu covardemente os jornalistas que tentavam acompanhar o “desfile” do presidente da República pela cidade. Truculência inclusive da parte de agentes da @poliziadistato que escoltam Bolsonaro. Escrotos e covardes. — Lucas Ferraz (@lucasfferraz) October 31, 2021

Il Presidente Jair Bolsonaro, sabato si era concesso una passeggiata da normale turista nel centro di Roma, alla vigilia dell'inizio del G20. Come si vede in un video che ha pubblicato sul suo account twitter, con la colonna sonora dell'inno italiano, Bolsonaro, accompagnato dalla scorta e dal fotografo ufficiale, ammira la Fontana di Trevi e il Pantheon.

Non è mancata anche una sosta in un negozio di alimentari a Piazza della Rotonda, dove, senza mascherina, si fa spiegare le particolarità dei prodotti italiani in vendita. Inevitabile un assaggio. Poi ci sarebbero stati momenti di tensione, almeno secondo il racconto dei giornalisti brasiliani che hanno denunciato il fatto ai carabinieri.