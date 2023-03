I topi d'auto che hanno rubato uno zaino con attrezzatura salvavita

Tre uomini di origini bosniache di 33, 44 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine e provenienti dal campo nomadi di via Pontina, sono stati arrestati sabato dopo avere rubato lo zaino di un infermiere contenente attrezzatura salvavita per un paziente.

La pattuglia dei carabinieri del comando di piazza Venezia, impegnata in una serie di controlli in centro città alla luce della maratona di Roma e del relativo afflusso di persone, ha notato i tre uomini in via del Fagutale, nei pressi del Colosseo. Poco prima avevano rotto il vetro posteriore sinistro di un'auto con targa tedesca, afferrando uno zaino di pronto soccorso di emergenza contenente il materiale di primo intervento.

Dopo averli bloccati e arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso, i militari hanno restituito lo zaino al proprietario, originario della Germania e a Roma con il suo paziente.

Altri 5 arresti tra Termini e il Pantheon

Nell'ambito della stessa giornata di controlli, i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 34enne di origini algerine, sorpreso mentre si impossessava di un portafogli di una giovane turista in via dei Pastini. Recuperato il portafogli, l’indagato è stato arrestato e condotto in caserma.

I colleghi dello Scalo Termini hanno invece arrestato un giovane di 24 anni originario della Libia, e senza fissa dimora e un ragazzo di origini georgiane di 34 anni, sorpresi entrambi mentre cercavano di portare via della merce senza pagarla da un negozio in zona Termini.

Sempre perché indiziate del reato di furto, due ragazze originarie del sud America, di 25 e 19 anni, sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Roma Centro dopo aver tentato di asportare merce da un negozio di via Nazionale.