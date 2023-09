Il ladro che si è finto cliente di un hotel per rubare i bagagli

Si è finto cliente di un hotel, è entrato nella hall, ha afferrato uno zaino e poi ne è uscito come se nulla fosse. Sarebbe con tutta probabilità passato inosservato se i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina non lo avessero notato e non fossero intervenuti.

I militari erano nei pressi dell'albergo, in via delle Vite, a poca distanza dalla centralissima via del Corso, quando hanno visto l’uomo uscire dalla hall della struttura con in spalla due zaini e allontanarsi rapidamente. Insospettiti, hanno deciso di bloccarlo. Inizialmente l'uomo ha cercato di scappare millantando di dover prendere un aereo e di essere già in ritardo, ma i carabinieri hanno comunque chiesto i documenti e anche di vedere gli zaini, scoprendo che uno di due era stato appena sottratto a un turista brasiliano occupato con la famiglia adeffettuare il check-in nella reception dell’hotel.

La refurtiva è stata così recuperata e riconsegnata alla vittima. L'uomo è stato quindi arrestato, stessa sorte toccata poco dopo a un cittadino cubano di 23 anni, anche lui senza fissa dimora e visto aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro storico, motivo che li ha spinti ad effettuare un servizio di pedinamento fino a largo dei Lombardi, dove è stato notato sottrarre la borsa a una turista straniera, che l’aveva appoggiata alla sedia. La donna non si era ancora accorta dell’accaduto ed è stata avvisata dai militari che le hanno riconsegnato la borsa.