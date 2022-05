Furto in un vivaio, addetta alla vigilanza vede l'irruzione dalle telecamere e fa arrestare il ladro

Ha visto un ladro entrare in un vivaio e, dopo aver monitorato le sue mosse, ha allertato il numero unico per le emergenze permettendo ai carabinieri di acciuffarlo. Così è finito in manette un cittadino tunisino di 36 anni, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato in concorso.

I militari sono intervenuti in un vivaio di via di Brava, a seguito di una richiesta da parte dell'addetta della società incaricata alla vigilanza, la quale, tramite le telecamere di videosorveglianza installate nell’attività, ha notato l’irruzione da parte di tre sconosciuti che avevano iniziato a rovistare tra gli scaffali di uno dei magazzini.

La nota è stata immediatamente girata dalla centrale operativa dei carabinieri alla pattuglia più vicina della stazione di Montespaccato, poi intervenuti in tempo utile per bloccare il 36enne. I suoi due complici, invece, sono riusciti a dileguarsi, approfittando dell’oscurità, lungo le campagne circostanti. L’arresto del cittadino tunisino è stato convalidato. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’identificazione e al rintraccio dei due sospettati in fuga.