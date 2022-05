Ladri mettono a soqquadro la villa mentre famiglia dorme al piano superiore

Padre, madre e figli minori a dormire ai piani superiori e la banda di ladri a svaligiare il piano terra della villa. Al risveglio la brutta sorpresa, con la casa messa a soqquadro e la banda sparita con oro e denaro contante. Il furto in un'abitazione di Monte Porzio Catone, ai Monti Prenestini la notte fra sabato e domenica. A richiedere l'intervento al 112 il marito, un 43enne romano, risvegliatosi con un forte mal di testa nella camera da notte dove aveva passato la notte da solo (forse dopo essere stato narcotizzato).

La banda di ladri è entrata all'opera in una villetta in un'area isolata del comune della provincia sud di Roma. Entrati da una porta finestra, trovata divelta, la banda ha agito nel buio, riuscendo a non farsi scoprire dai membri della famiglia che dormivano in due distinte camere da notte (il papà in una e la mamma con i due figli piccola nell'altra).

Accertata la visita notturna sono stati quindi chiamati i carabinieri della stazione di Monte Porzio Catone a cui l'uomo ha poi riferito di essersi svegliato con un forte mal di testa. Sul posto per eseguire i rilievi scientifici anche gli investigatori del nucleo radiomobile della compagnia di Frascati. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona la banda è riuscita al momento a far perdere le proprie tracce.