Fingono di aiutare una donna, le rubano bancomat e scappano su auto a noleggio

Hanno finto di aiutare una donna, mentre invece l'hanno derubata della sua borsa per poi fuggire su un'auto presa a noleggio. È quanto successo lo scorso 4 settembre, in via Fosso di Tor Tre Teste. A ricostruire il furto sono stati gli agenti del V distretto Prenestino della polizia di Stato che hanno acciuffato i malviventi dopo una indagine. A finire in arresto due uomini di 26 e 56 anni, gravemente indiziate di furto aggravato.

I fatti sono accaduti alle 12 di quel giorno. I due uomini dopo essersi accorti che la vittima inavvertitamente aveva lasciato le chiavi all'interno della sua auto si sono finti disponibili ad aiutarla, suggerendole di rivolgersi ad un negozio lì vicino per farsi dare un cacciavite. Mentre la donna si allontanava, però, i due hanno infranto il vetro della vettura rubando la borsa della donna per poi fuggire su una macchina a noleggio.

Il giorno successivo, in via Casilina, i due hanno usato il bancomat della vittima. Una mossa sbagliata che ha consentito agli inquirenti, che nel frattempo avevano acquisito la denuncia della donna, di mettersi sulle loro tracce, anche visionando le telecamere del quartiere e interpellando la società di noleggio dove i due avevano preso l'auto. Settimane dopo, i due sono stati individuati ed è scattata nei loro confronti una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari eseguita nella mattinata di ieri dagli agenti del V Distretto.