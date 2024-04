Shopping "gratis" all'outlet, vestiti a 'cipolla' per rubare 51 capi: 3 arresti

Oltre 50 vestiti rubati dall'outlet di Valmontone e nascosti in auto. Una giornata di shopping "gratis" costata l'arresto per tre cittadini romeni, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso e arrestati dai carabinieri nella serata di sabato.

A finire nei guai un 40enne, un 25enne e un 32enne, tutti domiciliati a Latina. I tre avevano nascosto i capi di abbigliamento nelle borse, alcuni indossandoli a 'cipolla', e si sono diretti verso l'uscita eludendo il controllo del sistema antitaccheggio e in particolare quello degli addetti alla vendita. Operazione, ripetuta più volte, che non è sfuggita al personale della sicurezza interna all'outlet che ha prima allertato i carabinieri della stazione di Valmontone e poi seguito con discrezione i loro movimenti; giunti nei pressi della loro autovettura con la merce si sono trovati di fronte i militari.

La perquisizione a loro carico e nel cofano posteriore dell’autovettura ha consentito di recuperare 51 capi di abbigliamento, dal valore complessivo di oltre 5.000 euro, e di restituire tutto ai responsabili dei negozi. Per i cittadini romeni sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato in concorso.