Presa dopo inseguimento banda di latinos che ruba vestiti da centro commerciale

Sono andati nel centro commerciale Wow di Fiumicino, l'ex Parco Leonardo, sono entrati nel negozio Ovs e lì hanno fatto quello che volevano. Hanno provato abiti e vestiti, per poi uscire senza pagare. Un bottino da 2000 mila euro non sfuggito al titolare dell'esercizio che stava per chiudere il locale.

La vittima, tuttavia, non si è persa d'animo e ha inseguito a piedi i ladri, chiamando in contemporanea il numero unico per le emergenze. Il commerciante, denunciando il furto subito, ha anche sottolineato come i ladri fossero in compagnia di un complice che li stava aspettando su una Fiat Panda bianca.

I carabinieri accorsi, si sono così messi sulle tracce dei malviventi e, dopo un breve inseguimento, li hanno intercettati a Ostia. In via Antonio Forni, una delle zone più battute dal latinos di Ostia, i carabinieri li hanno bloccati. A finire in manette un cileno, un argentino e un cubano. I duemila euro di vestiti sono stati recuperati dai militari di Ostia.