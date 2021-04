Lo "shopping compulsivo" di due sorelle: furti in sei negozi del centro commerciale

Shopping compulsivo al centro commerciale. Peccato però che in cassa le due sorelle, 55 e 60 anni, entrambe originarie di Frascati, non ci passavano. Ladre in piena regola sorprese e arrestate dai carabinieri della compagnia di Colleferro all'Outlet di Valmontone.

Le sorelle sono entrate in azione ripulendo ben sei negozi del centro commerciale. Il bottino: occhiali da sole, pelletteria ed abbigliamento.

I Carabinieri della Stazione di Valmontone, infatti, grazie ai servizi di controllo predisposti e alla proficua collaborazione con il personale di vigilanza del complesso di negozi unito alla tempestiva segnalazione dei responsabili degli esercizi commerciali interessati, hanno intercettato le sorelle e scovato la tecnica di occultamento della merce. Dopo aver asportato staccando l’etichetta allegata, i Carabinieri di Valmontone le hanno intercettate mentre stavano per fuggire a bordo della loro auto.

La merce recuperata, per un valore complessivo di 500 euro, è stata interamente restituita ai responsabili dei negozi “visitati”.

Entrambe sono state arrestate dai Carabinieri di Valmontone e innanzi all’Autorità giudiziaria di Velletri sono ricorse al patteggiamento con una pena di quattro mesi ed una multa di mille euro.