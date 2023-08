La banda di ladri hi tech sfonda serranda e saccheggia Unieuro

Colpo nella notte a Ostia, in viale dei Romagnoli all'altezza del civico 209. Intorno alle tre e cinquanta del mattino di lunedì 14 agosto, una banda di ladri ha alzato la serrande del negozio Unieuro aiutandosi con degli arnesi e sfondato la porta a vetri d'ingresso. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito i rumori provenire dall'esercizio.

I ladri, una volta dentro, in pochi minuti hanno rubato diversi prodotti per poi fuggire a bordo di un furgone. Sul posto la polizia con la squadra della scientifica per i rilievi e le indagini. Quella strada affaccia sulla via del Mare e non è escluso che i banditi possano essere fuggiti verso Roma.