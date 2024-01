Sfondano porta di ufficio postale e rubano pacchi, caccia a una banda

Quattro persone a volto coperto si sono introdotte la notte scorsa in un ufficio postale a Castelverde, in via di Massa San Giuliano. Dopo aver forzato la porta di ingresso con un piede di porto hanno rubato dei pacchi. Inoltre hanno provare a forzare la cassa bancomat dalla parte interna, ma senza esito. La banda è poi fuggita a bordo di un'auto. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di San Vittorino Romano.

"Ancora una volta l'impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, a tutela delle persone e dei beni aziendali, la dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti e la stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine hanno consentito di contrastare efficacemente un atto criminoso", spiegano da Poste.

"Infatti, le segnalazioni di allarme giunte questa notte intorno agli operatori della situation room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, hanno consentito agli operatori di visionare in tempo reale le immagini prodotte dalle telecamere, notare la presenza di tre malviventi a volto coperto intenti a manomettere l'atm e inoltrare la richiesta di pronto intervento alle forze dell'ordine", conclude la nota.