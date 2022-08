Il giovane ladro che fugge in autobus dopo aver rubato un televisore

Ha rubato il televisore da un ristorante in via Vitaliano Brunelli, poi per fuggire ha pensato bene di prendere il bus N74 della linea Atac. Una anomala fuga, però, non passata inosservata al conducente del bus che ha chiamato i carabinieri, veloci a bloccare il ladro - un 23enne romano - in via Filippo Tommaso Marinetti, a Fonte Ostiense.

È quanto successo intorno alle 3 del mattino. A dare il primo allarme era stato il titolare del ristorante che, da remoto, ha visto le immagini del giovane ladro che stava scappando dal suo locale con la smart tv sotto il braccio. Dopo il furto, il ragazzo ha camminato per diversi metri per poi salire sull'autobus. A quel punto, però, è stato rintracciato e arrestato.

Nella mattinata di oggi, a piazzale Clodio, per il 23enne è stato disposto l'obbligo di firma. La sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria.