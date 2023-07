Strappa cellulare al turista in metro e scappa con le porte in chiusura

Ha approfittato della concentrazione di un turista sullo schermo del cellulare. Ha sentito il segnale delle porte in chiusura ed è entrato in azione. In un secondo ha afferrato il cellulare strappandolo dalle mani del turista e in un lampo si è catapultato fuori dalle porte già in chiusura.

Scippo sulla metro B. Sabato mattina, ore 12.40. Alla metro Policlinico arriva un treno semivuoto. "Sono entrato ed ho assistito alla scena assurda. Un giovane sui 25 anni ha sradicato il cellulare dalle mani e si è catapultato fuori. Il turista è rimasto con un palmo di naso, con le porte bloccate e il treno in movimento mentre il ladro correva via per salire le scale. Dal treno c'è chi ha chiamato la polizia".

La vittima, un turista 17enne ceco, a Roma con la famiglia per visitare la Città Eterna, è poi scesa alla successiva fermata Bologna nel tentativo di ritrovare il ladro, riuscito a dileguarsi.