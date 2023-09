Il turista fa il check in nell'hotel e il ladro lo deruba

Autobus, metro, luoghi di interesse turistico e tavolini di bar e ristoranti, dove i borseggi a danno dei turisti sono un'amara realtà, ma anche gli hotel, dove i cittadini stranieri in visita nella Città Eterna alloggiano. Proprio un cittadino straniero, uno statunitense, è stato infatti vittima dell'ennesimo ladro. È successo in via del Bufalo, nei pressi del largo del Nazareno. I carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino cubano di 36 anni, bloccato a conclusione di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, all'uscita di un hotel, dopo aver sottratto, con destrezza, uno zaino a un turista statunitense, mentre stava facendo il check-in e non si era accorto di nulla. Lo zaino è stato recuperato e restituito.

Turisti nel mirino dei borseggiatori

Fenomeno dei borseggi ai turisti che conoscono bene i militari dell'Arma di Roma che negli ultimi giorni hanno arrestato 11 persone. In via Nazionale, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Centro hanno arrestato, in flagranza di reato un cittadino romeno di 37 anni, con precedenti, bloccato, in transito davanti la fermata dell'autobus linea H , dopo aver asportato con destrezza dalla tasca dei pantaloni uno smartphone a un turista austriaco di 50 anni. Il telefono è stato recuperato e restituito.

Furti al Colosseo

I militari del nucleo operativo della compagnia di Roma San Pietro hanno invece arrestato per tentato furto aggravato due donne di 20 e 26 anni e un uomo di 23 anni, cittadini romeni, sorpresi in piazza del Colosseo mentre stavano tentando di impossessarsi del portafogli, contenente documenti personali e denaro, a una turista tedesca.

Borseggi in metro

In piazza di Spagna, presso la fermata metro, i carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese sono prontamente intervenuti ed hanno arrestato due cittadini peruviani di 22 e 34 anni, i quali erano stati bloccati dalla vittima, un turista statunitense, subito dopo avergli asportato con destrezza il portafogli contenete documenti personali e denaro contante che sono stati recuperati. Nella circostanza gli uomini dell'Arma hanno recuperato un altro portafogli di un turista ungherese borseggiato. A bordo della metro A, altezza fermata Barberini, i carabinieri della stazione di Roma Viale Libia hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato un cittadino peruviano di 46 anni e un cittadino cubano di 23 anni, immediatamente prima di impossessarsi con destrezza del portafogli di un turista francese, già adescato e seguito nel vagone. I carabinieri della stazione di Roma Prati hanno invece arrestato per tentato furto aggravato un cittadino romeno di 20 anni, nei pressi della fermata metropolitana Ottaviano mentre stava asportando, insieme a due complici, che sono riusciti a darsi alla fuga a piedi, il portafogli dalla borsa di una turista francese.

Auto dei turisti svaligiate

In via di San Teodoro, i carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia hanno infine arrestato un cittadino cileno di 35 anni, sorpreso, insieme a due complici, mentre stava asportando diversi borsoni e valigie (contenenti indumenti, un computer portatile, una consolle per videogiochi e altro materiale) da un’auto in sosta in uso a un turista statunitense, dopo aver infranto uno dei deflettori posteriori del veicolo.

Tutte le vittime hanno presentato regolare denuncia querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.