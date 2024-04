Termini, aspetta l'autobus per Fiumicino e viene derubato del trolley e del cellulare

Stava aspettando l'autobus a Termini, quando è stato derubato. A ricostruire quanto successo nella mattina del 20 marzo sono stato gli agenti della polizia di Stato che hanno arrestato un 28enne tunisino.

La vittima, mentre era in piazza dei Cinquecento in attesa dell'autobus per Fiumicino, ha visto un uomo avvicinarsi. Poi il furto del bagaglio e del cellulare, e la fuga del ladro poi alla fuga. Il 28enne, rintracciato anche grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, è stato poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

La procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo e l’adozione della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli.