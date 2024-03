Caffè amaro a Termini: turista si reca al bancone del bar e viene derubato del trolley

Un attimo di distrazione. Alzatosi dal locale per prendere un caffè è stato derubato del trolley. Un turista appena arrivato alla stazione Termini di Roma. Due ladri, poi bloccati con la refurtiva dagli agenti della polfer.

Gli agenti, durante il servizio di repressione dei reati predatori svolto in abiti civili, hanno notato due soggetti che, con fare sospetto, si aggiravano tra gli avventori del locale commerciale “Trattoria Fresco” mentre ponevano costantemente attenzione ai viaggiatori presenti con bagagli al seguito.

I due, dopo aver individuato un cliente che si era alzato dal tavolo per chiedere un caffè al bancone e, dopo essersi scambiati cenni di intesa, sono entrati in azione. Mentre uno - con chiare funzioni di palo - si è accertato che non vi fosse alcuno che li potesse notare, l’altro si è avvicinato allo zaino che il turista aveva lasciato vicino al tavolo e con mossa fulminea si è appropriato del bagaglio, riposto sopra un trolley, poi la fuga.

Gli agenti hanno raggiunto i due uomini per poi bloccarli e arrestarli. Rintracciato il turista, che non si era accorto di nulla, gli è stato restituito lo zaino con all’interno un tablet, uno smartphone e altri accessori elettronici il tutto per un valore di 500 euro.