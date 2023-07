Rubano trolley e borsoni dalle auto in sosta

Trolley e borsoni rubati dalle auto in sosta, con la merce spartita dopo il colpo. Nel centro di Roma non è raro trovare queste immagini. Il monitoraggio dell'area del Colosseo da parte delle pattuglie dei carabinieri ha permesso di individuare e bloccare un cittadino straniero di 41 anni, che poco prima dopo aver infranto il lunotto posteriore di un’auto in sosta, ha tentato di sottrarre dal suo interno un borsone contenente vestiti e accessori da uomo. Lo straniero è stato bloccato e portato in caserma e denunciato per tentato furto su auto.

I militari, poco dopo, sono riusciti a bloccare una 20enne, mentre altri due complici sono riusciti a fuggire. I tre stavo rovistando all’interno di alcune valigie, verosimilmente rubate poco prima, e alla vista dei militari sono fuggite lasciando tutto a terra. I militari hanno raggiunto e bloccato la 20enne che è stata poi accompagnata in caserma e denunciata per ricettazione in concorso.