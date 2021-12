Il ladro fuori la porta, ma era l'appartamento di un poliziotto. Arrestato

Un ladro fuori la porta, ma era l'appartamento di un poliziotto. E' successo nella tarda mattinata di giovedì in via Sabaudia, a Tor de' Schiavi. Qui un agente del commissariato Celio, libero dal servizio, ha notato nella strada antistante la sua abitazione, mentre stava rientrando a casa, un uomo che alla vista del poliziotto ha fatto una chiamata con il cellulare.

Insospettito da questo comportamento, il poliziotto si è precipitato all’interno dell’edificio dove ha iniziato a sentire dei forti rumori metallici provenire dal primo piano della palazzina. Salito di corsa l’agente, proprio dinanzi alla porta della sua abitazione ha trovato un uomo che, con uno strumento atto allo scasso, stava forzando la serratura della porta d’ingresso.

Vistosi scoperto il 37enne ha dapprima provato a far precipitare l’agente dalle scale poi, non riuscendoci, l’ha preso a calci e pugni e si è dato alla fuga.

Ne è nato un inseguimento a piedi terminato in via Filippo Smaldone dove il ladro è stato bloccato dal poliziotto. Il piede di porco e il cacciavite con punta a taglio, abbandonati dal cittadino georgiano nel corso della fuga, sono stati sequestrati. Il topo d'appartamento, al termine dell’accertamento, è stato arrestato per rapina. L’agente ha riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.

In mezzo alla strada a Torre Maura

Sono poi stati gli agenti del VI distretto Casilino e della sezione volanti ad intervenire in ausilio ad una pattuglia di polizia locale di Roma Capitale in via Walter Tobagi a Torre Maura. E’ successo sempre giovedì mattina. Un 37enne, trovato dagli agenti della Polizia Locale, a seguito di un controllo, alla guida di una macchina, ubriaco e senza patente, ha poi rifiutato di fornire loro le sue generalità.

All’arrivo delle pattuglie della polizia di stato uno dei poliziotti, trovando l’uomo in mezzo alla strada - con il rischio di essere investito - ha provato a convincerlo a spostarsi provocando tuttavia la reazione dello stesso che lo ha spintonato facendolo cadere a terra. L’uomo dopo essere stato bloccato, è stato denunciato per lesioni e resistenza, l’agente ferito è stato refertato, con una prognosi di 7 giorni.