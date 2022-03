Il colpo gobbo dei finti tecnici del gas, in fuga con oro e gioielli per 100mila euro

Colpo gobbo a Roma dove una coppia di ladri ha raggirato un uomo ed è sparita con oro e gioielli per un valore di circa 100mila euro. I due finti tecnici del gas hanno bussato alla porta di un gioielliere in pensione "Siamo i tecnici del gas, abbiamo riscontrato una perdita di amianto fre le condutture della sua casa". Una volta nella villa il furto, con i ladri andati via senza dare nell'occhio.

Il furto è stato messo a segno intorno alle 11:30 di venerdì 4 marzo in una villa a Cinquina-Bufalotta, nel III municipio Montesacro. Vestiti da tecnici del gas i due ladri hanno bussato alla porta della villa di un 77enne romano. Poi con la scusa della perdita di amianto sono riusciti a farsi aprire la porta ed entrare in casa.

Una volta nella villa la diabolica coppia ha messo in atto il suo piano. Così mentre uno dei fantomatici tecnici distraeva il gioielliere in pensione l'altro ha trovato la cassaforte. Riuscito ad aprila ha rubato monili, gioielli e preziosi per un valore di circa 100mila euro ed è tornato dal compare. Rassicurato l'anziano i due si sono quindi allontanati senza dare nell'occhio.

Entrato nella camera dove era la cassaforte il 77enne si è quindi reso conto del furto. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Fidene-Serpentara di polizia e gli investigatori della scientifica a caccia di tracce lasciate dai ladri. Cominciata una battuta di ricerca al momento la coppia è riuscita a dileguarsi.