Bucano il soffitto e si calano nella tabaccheria. Così hanno rubato 20.000 euro di sigarette e Gratta e Vinci

Con un piccone hanno fatto un buco nel soffitto per poi calarsi, entrare in una tabaccheria sulla via Flaminia e saccheggiarla. Un colpo da 20 mila euro per una banda che rubò sigarette e Gratta e Vinci nella notte dello scorso 14 febbraio in provincia di Roma, a Casalnuovo di Porto.

I banditi, dopo aver rubato quanto possibile, hanno attraversato la via Flaminia e superato i binari della linea ferroviaria, riuscendo ad allontanarsi. Dopo un breve inseguimento a piedi, però, i carabinieri giunti sul posto sono riusciti a bloccare e arrestare un 43enne romeno.

La quasi totalità della refurtiva rubata è stata recuperata proprio da militari e restituita ai titolari. L'uomo fermato aveva con se anche una serie di attrezzi utilizzati per lo scasso e una radio portatile utilizzata per le comunicazioni tra i ladri. Ieri mattina, al tribunale di Civitavecchia, è andata in scena l'udienza di convalida dell'arresto al termine della quale, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Continuano le indagini per individuare i complici del furto.